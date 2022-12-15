«الصحة»: فحص 1.2 مليون طالب بالإعدادية ضد فيروس سي منذ بدء الدراسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و200 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سي» لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاق المبادرة خلال العام الدراسي الحالي، وحتى أمس الأربعاء 14 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية؛ لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس «سي».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف العام الحالي فحص مليونين و200 ألف طالب من طلاب المرحلة الإعدادية، خلال العام الدراسي الجاري، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة.

ونوّه الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بإجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريقا طبيا مدربا تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدًا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضحت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنّه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحصوين للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى والبالغ عددها 24 لجنة كبد، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.