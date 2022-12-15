ختام بطولة «مصر للراليات الصحراوية» في نسختها الرابعة بمدينة الغردقة

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر للفعاليات السياحة الرياضية الذي ضم رالي الجونة للسيارات المقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والإدارة العامة للفعاليات والسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة السياحة ونادي السيارات والرحلات المصري ممثل الاتحاد الدولي للسيارات والسياحة في مصر.

وزارة السياحة

وأشاد المهندس رؤوف جعفر عضو مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري ورئيس لجنة السباقات والراليات، بنجاح البطولة والتنظيم الجيد برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر للبطولة.

وأشار إلى أن السباق له دور متميز في تسليط الضوء محليا وعالميا على الجونة من قبل عشاق سباقات السيارات في العالم.

من جانبه أكد مدحت بدوي مؤسس وقائد فريق «ert»، أن سباقات السيارات من الرياضيات الجاذبة لسياحة السفاري والصحراء حول العالم وخاصة عشاق المتعة والرياضة الاحترافية مؤكدا أنه يتمنى أن تلقى تلك الرياضيات اهتمام أكثر من الدولة خلال الفترة القادمة لجذب وتلبية رغبات العديد من محبي هذه الرياضة والاستفادة منهم في تنشيط السياحة وجذب أكبر عدد من السياح لمصر.

وزارة الآثار

ولفت مدحت بدوي إلى أن فريق ERT استطاع تحقيق ثالث الترتيب العام في السباق بقيادة أحمد حمادة والملاح ياسر الجوهري والثاني في ترتيب فئة T3 SSV ماڤريك بقيادة مدحت بدوي والملاح حكم ربيع سادس الترتيب العام والثاني في ترتيب فئة T4 SSV كما استطاع ياسين بدوي الفوز بالمركز الأول في الترتيب العام فئة juniors

وعبر المشاركون في السباق عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في المهرجان بمدينة الجونة، والتنظيم المتميز لجميع مراحل السباق المختلفة، والاهتمام الكبير من قبل الدولة المصرية بسباقات السيارات، مشيدين بمستوى المنافسة القوى خلال «رالي الجونة»، وإقامته وسط الطبيعة والمناظر الخلابة بمشاركة 20 فريقا.