سيوة والواحات وعيون موسى وسفاجا.. مناطق جذب راغبي السياحة العلاجية في مصر

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إنّ السياحة العلاجية هي السياحة التي تستخدم الطب البديل لعلاج بعض الأمراض بينها «الروماتويد والروماتيزم»، لافتًا إلى أن مصر تستخدم هذا العلاج منذ القدم منذ عام 1899 عندما بدأ العلاج من خلال عين حلوان، وهو ما تم توثيقه من خلال العديد من الأفلام المصرية القديمة التي أبرزت هذا الأمر، وكانت هناك فنادق مخصصة لهذا النوع من الاستشفاء مزودة بالعديد من المتخصصين بالطب البديل يقومون برعاية المرضى من داخل مصر وخارجها.

سيوة وعيون موسى وسفاجا والواحات أبرز مناطق السياحة العلاجية بمصر

وأضاف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أن العديد من المناطق التي تصلح للاستشفاء الموجودة بمصر تعمل الآن بالسياحة العلاجية كمنطقة سيوة والواحات وعيون موسى وسفاجا، مشيرًا إلى أن العمل بهذه المناطق بدأ منذ فترات طويلة، إذ أن السياحة العلاجية يقصد بها أن يأتي مريض للحصول على العلاج بمصر، كون مصر تتمتع بمنظومة طبية قوية جدًا ويوجد العديد من الأسماء اللامعة كالدكتور مجدي يعقوب بجراحة القلب والدكتور غنيم، إضافة إلى العديد من المراكز الطبية الكبرى ذائعة الصيت التي يأتي إليها المرضى من كل مكان من الدول العربية والأجنبية.

استهداف الدولة 30 مليار جنيه من السياحة يستلزم الاعتماد على قطاعات مختلفة

وأوضح الخبير السياحي أن الدولة المصرية تنظم السياحة العلاجية خلال الفترة الراهنة بصورة أكثر وضوحًا، كون الدول تستهدف 30 مليار جنيه من السياحة، وهو يستوجب عدم الاعتماد على السياحة الترفيهية والثقافية فقط، بل من الضروري انضمام عناصر أخرى للسياحة للوصول إلى الرقم المستهدف مع تضافر الجهود بين كافة القطاعات كالقطاعات الطبية والتعليمية، إذ قامت الدولة بإنشاء العديد من الجامعات بمختلف ربوع مصر.