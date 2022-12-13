«أماكن السياحة العلاجية».. «الهجرة» تنشر فيديو لأبناء المصريين بالخارج

مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية، التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، ومن ثم ربطهم بوطنهم الأم.

أشهر أماكن السياحة العلاجية في مصر

وذكرت الوزارة في منشورها، عبر صفحة «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «بلدنا من أفضل بلاد العالم للسياحة العلاجية الطبيعية، بسبب الجو والرمل والعيون والمياه الجوفية اللي بتميزنا عن غيرنا، زوروا المحافظات دي وقولولنا ايه أكتر مكان روحتوه من دول واتبسطتوا فيه».

وتضمن مقطع الفيديو، عرض عدد من أشهر أماكن السياحة العلاجية في مصر، ومنها منطقة سيوة والتى تشتهر بالعيون المختلفة، وهى أنسب مكان لعلاج الروماتيزم والأمراض الجلدية، بالإضافة إلى منطقة سفاجا وهى من أكثر الأماكن الطبيعية المشهورة، بالسياحة العلاجية الطبيعية، وأنسب مكان في العالم لعلاج الصدفية.

تستهدف أبناء المصريين بالخارج

وجدير بالذكر أن هذا الفيديو يأتي في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، الأولى تضم أبناء المصريين بالخارج من أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية تستهدف أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 6 إلى 12 عاما، والمرحلة الثالثة تستهدف الأعمار من 12 إلى 18 عاما من أبناء المصريين بالخارج.