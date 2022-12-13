«السياحة» تستعد لـ«الكريسماس» ورأس السنة بلجان تفتيشية على المطاعم والمنشآت

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن العديد من المطاعم والمنشآت السياحية تقدمت بطلبات للوزارة، لاعتماد أسعار الحفلات وقائمة الطعام التي سيتم تقديمها للرواد خلال الكريسماس ورأس السنة، موضحا أن الوزارة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية الخاصة بإقامة الفقرات الفنية خلال تلك المناسبات التي من المتوقع أن تشهد هذا العام إقبالاً كبيرًا من الرواد سواء مصريين أو سياح عرب أو أجانب.

ضوابط التشغيل المقررة

وأضاف علي حسن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان وزارة السياحة والآثار ستجري جولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية خلال الكريسماس ورأس السنة للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لضوابط التشغيل، مشيرا إلى أنه فى حال مخالفة المنشآت لضوابط التشغيل المقررة يتم تحرير مخالفة وتوقيع الجزاءات المنصوص على المنشأة وفقا للقانون.

الخط الساخن لوزارة السياحة

وأشار إلى أن وزارة السياحة وضعت خطا ساخنا برقم 19654، يعمل على مدار اليوم لتلقي أي شكاوى من رواد المنشآت السياحية تتعلق بحقوق مرتادي المطاعم السياحية، مشيرا إلى أن أكثر من 99% من المنشآت والمطاعم السياحية ملتزمة بتطبيق كافة ضوابط التشغيل وأيضا بالإجراءات الاحترازية المقررة والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح «حسن» أنه يحظر على كافة المنشآت والمطاعم السياحية سواء المغلقة أو المفتوحة تقديم الشيشة للرواد، لافتا إلى أن المنشآت التي تقدم على هذا الفعل فإنه يتم تحرير محضر لها وإغلاقها إداريًا لفترة محددة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد تحرير أي مخالفة للمطاعم بشأن تقديم الشيشة.

وكان محمد فتحى، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن المطاعم والمنشآت السياحية حققت إيرادات جيدة خلال العام الجاري، وأن السياح العرب ساهموا بنسبة كبيرة في حدوث انتعاشة بالمطاعم خلال عام 2022.