5 طلبات إحاطة أمام «طاقة النواب» في حضور وزير البترول

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي يستعرض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لقطاع البترول والتحديات التي تواجه القطاع وأبرز الاكتشافات ومواجهة ارتفاع الأسعار عالميا.

سياسة وزارة البترول

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو القطامي بشأن سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة للاعتماد عليهم في مواقع العمل القيادية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آية فوزي، بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لإنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي ودخول أسواق جديدة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الخشن بشأن تضارب التصريحات والبيانات التي تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاستكشافات البترولية، وكذا الطلب المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال البحث والاستكشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التي تقوم بعمليات البحث والاستكشافات في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية.

خطة وزارة البترول

كما سيتم مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفى محمد مصطفى، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة، وتحديد خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا جهودها في المشروع القومي «حياة كريمة».