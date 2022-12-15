ضبط مسجل خطر أثناء ترويجه مواد مخدرة في كفر الشيخ

نجح رجال البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، في ضبط مسجل خطر سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في 17 قضية، وذلك أثناء ترويجه للمواد المخدرة، وبحوزته كمية من الهيروين، وسلاح ناري «فرد خرطوش»، وحُرر محضر بالمضبوطات، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

ترويج المخدرات

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، مدير فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، بتلقيه معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها المقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، بقيام عاطل من إحدى قرى المركز بترويج المخدرات بفي دائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث مركز شرطة دسوق برئاسة المقدم فؤاد الفقي، من ضبط المتهم، وهو مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، عاطل، ومسجل خطر شقي سرقة بالإكراه، من ذوي المعلومات الجنائية، وسبق اتهامه في 17 قضية، منها «سرقة بالإكراه، وسلاح، وتحرش، ومخدرات، وسرقة متنوعة».

وجرى ضبط المتهم، واقتياده إلى مركز شرطة دسوق، وبتفتيشه عُثر بحوزته علي سلاح ناري «فرد خرطوش»، و3 طلقات تُستخدم لذات السلاح، وكمية من جوهر مخدر الهيروين، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة.

وحُرر بالمضبوطات محضر برقم 18995 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق، وجرى العرض على النيابة العامة بدسوق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي بالنقض محمد عبدالعظيم، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.