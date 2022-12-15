رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

توريد 38 ألفا و540 طن أرز شعير لمواقع التجميع في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
12:02 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
توريد أرز - أرشيفية

توريد أرز - أرشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توريد 38 ألفا و540 طنا و632 كجم أرز شعير، منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

استلام الأرز الشعير لـ21 موقعاً 

وذكر عادل الهابط، المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة، والتابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال التوريد 

وأضاف «الهابط»، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقاً لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات الهندسية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوفد وكيل التعليم لتقديم العزاء لأسرة طالب ويطمئن على المصابين

محافظ كفر الشيخ يستقبل قنصل فرنسا بالإسكندرية مشيدا بمركز استدامة للتدريب

محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال ياليوم العالمي لذوي الهمم: منحونا طاقة إيجابية

«التموين»: توريد 38 ألف طن أرز شعير في كفر الشيخ اليوم
بقلم مصطفى عنز