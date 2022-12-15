توريد 38 ألفا و540 طن أرز شعير لمواقع التجميع في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توريد 38 ألفا و540 طنا و632 كجم أرز شعير، منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

استلام الأرز الشعير لـ21 موقعاً

وذكر عادل الهابط، المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن استلام الأرز الشعير خلال موسم 2022 يتم من خلال 21 موقعاً تابعة للجهات المسوقة، والتابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال التوريد

وأضاف «الهابط»، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وفقاً لتوجيهات المحافظ.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.