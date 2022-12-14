حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات الهندسية في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، القرار رقم 3969 لسنة 2022م، بإجراء حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات الهندسية

تضمن القرار تكليف، المهندس وائل السيد محمد موسى بكر، مدير الإدارة الهندسية بالرياض، للعمل مديراً للإدارة الهندسية ببلطيم، وعطية مرسى عطية، مهندس بالإدارة الهندسية بكفر الشيخ، للعمل مديراً للإدارة الهندسية بقلين، وعبد الوهاب مصطفى الفقى، مهندس بالإدارة الهندسية بسيدي سالم، للعمل مديراً للإدارة الهندسية بالرياض.

وشمل القرار، تكليف، المهندس عادل أحمد عبد العزيز أبو عامر، مدير الإدارة الهندسية ببلطيم، للعمل مهندساً بالإدارة الهندسية بمطوبس، والشيماء عبد المرضى الجيزاوى، مهندس بالإدارة الهندسية بقلين، للعمل مهندساً بالإدارة الهندسية بسيدي غازي، وأحمد فتحى عبد الحميد حجاج، مهندس بالإدارة الهندسية بمطوبس، للعمل مهندساً بالإدارة الهندسية بقلين، والزهراء محمد بسيوني طايع، مدير الإدارة الهندسية بقلين، للعمل مهندساً بالإدارة الهندسية بكفر الشيخ.

الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري

يأتى ذلك فى إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.