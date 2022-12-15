طقس كفر الشيخ اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وانتظام رحلات الصيد

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وسط سطوع لأشعة الشمس، بعد زوال الشبورة المائية التي بلغت ذروتها الساعة الرابعة من صباح اليوم، واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 24 مئوية للعظمى، والصغرى 14، وسرعة الرياح 6 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

انتظام رحلات الصيد

وانتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.