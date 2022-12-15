«الإفتاء» عن كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية: العشر من الأرباح

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله، وتجعل الناس تلجأ إلى الأرباح من الودائع البنكية حتى تساعدهم في زيادة الدخل وتلبية احتياجاتهم.

كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية

وقالت دار الإفتاء المصرية عن كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية خلال فيديو نشرته عبر قناتها على اليوتيوب وأجاب فيه الشيخ محمود شلبي، أمين دار الإفتاء المصرية عن كيفية إخراج الزكاة على أموال الودائع البنكية قائلا: «إن الزكاة على الودائع البنكية تكون على الأرباح فقط وليس على المبلغ الأصلي، الزكاة في هذه الحالة تكون نسبتها العشر على الربح فقط».

وبخصوص كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية، أوضح شلبي، خلال الفيديو أن بعض الناس تعتمد على أرباح الودائع البنكية في زيادة دخلهم لمواجهة ظروف الحياة وتلبية احتياجاتهم المختلفة، فتكون الزكاة في هذه الحالة هي العشر وتكون على الأرباح فقط وليس المبلغ الأصلي.

الزكاة على الربح

وضرب أمين الفتوى عند حديثه عن كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية مثالا قائلا إنه في حالة إذا وضع شخص وديعة بنكية بقيمة 100 ألف جنيه تكون نسبة الأرباح في السنة 10 آلاف جنيه، فإن الزكاة في هذه الحالة تكون على الأرباح فقط أي 1000 جنيه وهو العشر.

وأشار شلبي خلال حديثه عن كيفية إخراج الزكاة على الودائع البنكية إلى أن الأموال الأصلية للوديعة تعامل على أنها قطعة أرض زراعية موجودة لا يخرج عنها الإنسان زكاة ولكنه يخرج فقط على الأرباح بنسبة العشر.