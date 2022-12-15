«صوت الأزهر»: الإسلام حرم احتكار السلع وأوجب رفع الضرر عن الناس

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر الأربعاء، من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

صوت الأزهر يبرز حرمة الاحتكار

تناول العدد الجديد لجريدة صوت الأزهر تأكيد عدد من علماء الأزهر بأن الإسلام حرم الاحتكار، وأوجب رفع الضرر عن الناس، وجاء في الصفحة الأولى عدد من العناوين منها:

- الجشع والاحتكار أكل لأموال الناس بالباطل ولا بد من منظومة أخلاقية لضبط الأسواق.

- اجتماع الفريق الاستشاري الإسلامي لمكافحة شلل الأطفال يثمن الدور الريادي للأزهر الشريف في النهوض بالمجتمعات ودعم المبادرات الصحية.

- الأزهر يؤكد ضرورة بقاء الجهود الإغاثية الصحية خالصة وبعيدة عن أي أهداف اخرى.

قافلة أزهرية في حلايب وشلاتين

- قافلة أزهرية ترسم البسمة على الوجوه في «حلايب وشلاتين وأبو رماد»: توقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية للمواطنين بالمجان.

- إفريقيا تتكلم عربي.. جهود أزهرية كبيرة لتعزيز اللغة العربية بالقارة السمراء.

- اتفاقيات علمية وثقافية ودورات تدريبية للطلبة والأئمة الأفارقة.

- مراكز ومعاهد وبعثات أزهرية لربط الأفارقة بلغة القرآن ونشر وسطية الإسلام.

- مؤتمر تربية الأزهر يوصي بإعداد ميثاق ثقافي للتعليم الأزهري يستند إلى الثوابت الوطنية والدينية والإنسانية ويتسق مع المتغيرات المعاصرة.