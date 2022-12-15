أبو الغيط يهنئ لاعبي المغرب بنتائج كأس العالم: شرفتم بلادكم

حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على تهنئة المنتخب المغربي لكرة القدم على أدائه البطولي أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

تحية لمنتخب المغرب

وقال «أبو الغيط» في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الخميس، «أحيي ‎منتخب المغرب على الأداء البطولي أمام ‎فرنسا وبكافة مبارياته في كأس العالم، لقد شرفتم بلادكم وأسعدتم الجمهور العربي، وكتبتم أسماءكم بأحرف من نور في تاريخ الكرة العربية، أتمنى لكم كل التوفيق في مباراة يوم السبت».

مباراة أخيرة للمغرب

ويستعد المنتخب المغربي لملاقاة المنتخب الكرواتي مساء السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم، فيما ستكون مباراة نهائي كأس العالم الأحد المقبل بين فرنسا والأرجنتين، ويحاول كل فريق منهم اقتناص البطولة الثالثة لكل منهما.

ويعد المغرب أول منتخب عربي وأفريقي، يصعد للمربع الذهبي في كأس العالم منذ انطلاق البطولة عام 1930.