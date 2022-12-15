رسائل نجوم الفن لمنتخب المغرب بعد خسارته أمام فرنسا: شرفتونا

وجه عدد من الفنانين رسائل خاصة إلى المنتخب المغربي، بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم بهدفين دون رد.

سميرة سعيد توجه رسالة للمنتخب المغربي

ونشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة المنتخب المغربي من خلال خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها قائلة، «برافو أسود الأطلس، كنتم أبطال بحق، صنعتم الكل لكل الوطن العربي، واثبتم للجميع أننا حينما نريد نستطيع، فخورة بكم».

نانسي عجرم تدعم منتخب المغرب

كما دعمت الفنانة نانسي عجرم المنتخب المغربي، بعد خسارته في مباراة الأمس، وكتبت، «مين قال الفرحة بحاجة لكاس لتكتمل؟، انتوا فرّحتو قلوبنا، كتبتوا التاريخ، قدمتو أجمل صورة عن الشباب العربي، واجتمع الكل على حبكن، وهيدا لحاله إنجاز أكبر وأغلى من أي كاس».

حسن الرداد ورسالته لمنتخب المغرب

ووجه الفنان حسن الرداد، الشكر لمنتخب المغرب على أدائهم فى بطولة كاس العالم قطر 2022، ووصولهم لدور نصف النهائى، وكتب الرداد، «شرفتونا و رفعتوا رأس العرب كلهم، شكرا رجالة #المغرب على الأداء المشرف، وإن شاء الله ثالث العالم يا #أسود_الأطلس »