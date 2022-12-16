في ذكرى وفاتها.. 5 أعمال للفنانة ماجدة الخطيب ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

16 عامًا تمر على ذكرى وفاة ماجدة الخطيب، التي رحلت عن الحياة في مثل هذا اليوم 16 ديسمبر عام 2006، وتعد واحدة من الجميلات اللاتي ظهرن على شاشة السينما قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، مع إطلالتها الأولى عام 1959 من خلال فيلم حب ودلع، أمام هدى سلطان وحسين رياض، تخطف الصغيرة الأنظار إليها وتتوالى مشاركتها في الأعمال الفنية.

رصيد فني

الرصيد الفني لها يتجاوز 150 عمل، ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت بها «قصر الشوق، بيت الطالبات، الست الناظرة، دلال المصرية، نص ساعة جواز، الأحضان الدافئة، في الصيف لازم نحب، أفواه وأرانب، توحيدة، غدًا سأنتقم، حبيبي دائمًا».

وتم اختيار 5 أفلام للفنانة ماجدة الخطيب، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرض «الوطن» أبرزها من خلال السطور التالية:

الجبل

شاركت ماجدة الخطيب في فيلم الجبل عام 1965 للكاتب فتحي غانم، إخراج خليل شوقي، بطولة سميرة أحمد، صلاح قابيل، عبدالوارث عسر.

قنديل أم هاشم

عام 1968 شاركت ماجدة الخطيب في فيلم قنديل أم هاشم، للكاتب يحيى حقي، سيناريو وحوار صبري موسى، إخراج كمال عطية، بطولة شكري سرحان، سميرة أحمد، عزت العلايلي، أمينة رزق.

ثرثرة فوق النيل

عام 1971 شاركت في فيلم ثرثرة فوق النيل، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج حسين كمال، بطولة عماد حمدي، أحمد رمزي، عادل أدهم.

زائر الفجر

عام 1973 قدمت ماجدة الخطيب، فيلم زائر الفجر للكاتب رفيق الصبان، إخراج ممدوح شكري، بطولة عزت العلايلي، يوسف شعبان، شكري سرحان.

حدوتة مصرية

عام 1982 شاركت مع المخرج يوسف شاهين في فيلم حدوتة مصرية، بطولة نور الشريف، يسرا، سهير البابلي، محسن محي الدين