هل هذا الوقت مناسب للشراء والاستثمار في الذهب؟.. رئيس شعبة السابق يوضح

سجلت أسعار الذهب تحركا غير مسبوقا خلال الفترة الحالية، ما جعل الكثيرين يتجهون للتفكير في الاستثمار في الذهب، للحفاظ على أموالهم، والتربح منها فيما بعد، عند الحاجة أو الرغبة في البيع.

ويتساءل العديد من الأشخاص في ظل اتجاه العديد من دول الخليج إلى رفع سعر الفائدة بعد قرار البنك الفيدرالي أمس، هل هذا الوقت مناسب للاستثمار في الذهب، بعدما وصل سعر جرام 21 إلى نحو 1830 جنيه.

نجيب يوضح هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

نادي نجيب، رئيس شعبة الذهب السابق، قال في حديثه للوطن، إن أسعار الذهب تزداد يوما بعد يوم، لافتا إلى أن حركة السوق ضعيفة تاثا بقرار الفيدرالي، موجها نصائح لمن يريد الشراء قائلا: «من الأفضل ما تشتريش بالفلوس كلها، اشتري بجزء من المبلغ، وخلي الباقي ولو لقيت الذهب انخفض روح اشتري بالباقي».

توقعات أسعار الذهب

وعن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة، قال نجيب، المعدن الأصفر دائما يأتي عكس التوقعات، فعندما يرتفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي من الطبيعي، أن يحدث انخفاض في الذهب عالميا، وراتفاعه محليا ما يعزف الناس عن الشراء.

وقال نجيب، إن الوضع الحالي يشير إلى ارتفاع العملات في مختلف الدول، وبالتالي ارتفاع الذهب، ناصحا من يريد الشراء للحاجة مثل الزواج أن يتأكد من السعر المتداول قبل الإقبال على عملية الشراء حتى لا يتعرض للخداع.