«الغرف التجارية»: نتوقع تراجعا كبيرا في أسعار الذهب قريبا

قال وائل شهبون المتحدث الرسمي للاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك إقبالًا كبيرًا على السبائك كونها وعاء جيد لحفظ المال، مشيرا إلى أن هناك أسبابًا دفعت المواطنين إلى شراء الذهب، وبالتالي زاد الطلب أمام قلة المعروض، وتوقع تراجعًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقا لآليات السوق.

الذهب أسهل طرق الاستثمار

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الذهب أسهل الطرق الاستثمارية في تسييل الأموال حيث أن بيع الذهب أسهل بكثير من بيع العقارات أو فك الشهادات، لذلك يفضل الكثير من المواطنين الذهب لسهولة بيعه وتحويله إلى نقود.

الذهب يحقق مكاسب كبيرة وسريعة

وأشار إلى أن الذهب يحقق مكاسب كبيرة في أوقات قليلة بفضل العرض والطلب والسوق العالمية، موضحا أن أسباب ارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية هي قلة المعروض وتراجع الاستيراد.

ولفت إلى أن أسعار الذهب في الوقت الحالي تراجعت بشكل كبير عقب استقرار السوق وأكد أنه أصبح من الصعب حاليًا التنبؤ بحركة السوق مستقبلا، خاصًة وأنّ السعر يتحرك بشكلٍ قوي وفق العرض والطلب إلى جانب ارتباطه بسعر الدولار، موضحا أنه من الممكن أن ينخفض السعر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وفقا لآليات السوق.