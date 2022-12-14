استقرار أسعار الذهب اليوم في الصاغة.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه دون مصنعية

حافظت أسعار الذهب المحلية على استقرارها في جميع محال الصاغة بجميع المحافظات المختلفة، وهو استقرار تشهده الأسواق منذ نحو أسبوع حتى الآن، وذلك بعد حالة التذبذب الشديدة التي شهدتها أسعار جميع اعيرة الذهب خلال الأسابيع الماضية، ما بين ارتفاع وانخفاض واضح، إذ بلغ سعر الأونصة نحو 1800 دولار.

وأكّد المسئولين في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أنَّ التذبذب المستمر الذي تشهده أسعار الذهب، يرجع للتذبذب الموجود في البورصات الذهب العالمية التي تؤثر بالتالي على الأسعار بالأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

- الذهب عيار 24 نحو 1948 جنيهًا.

- الذهب عيار 21 نحو 1700 جنيه.

- الذهب عيار 18 نحو 1457 جنيهًا.

- الذهب عيار 14 نحو 1100 جنيه .

- الذهب عيار 12 نحو 943 جنيهًا .

- سجل الجنيه الذهب 13600 جنيه.

- سعر الاونصة نحو 1809 دولارات.

- سجل الكيلو الذهب 1.885.714 جنيه.

وفي سياق متصل، قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ أسعار الذهب تراجعت مؤخرًا إلى نحو الـ1700 جنيه بالنسبة لعيار 21، الذي يعتبر الأكثر مبيعًا في الأسوق المصرية، مقارنة بالأسعار السابقة التي وصل فيها سعر جرام 24 إلى 2000 جنيه تقريبًا.