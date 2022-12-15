السياحة: مليار جنيه حصيلة المناطق الأثرية خلال العام المالي 2021- 2022

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن حصيلة زيارات المناطق الأثرية والمتاحف المصرية خلال العام المالي 2021- 2022 بلغت نحو مليار جنيه، لافتا إلى أن تلك الأرقام جيدة جدا وسترتفع خلال الفترة المقبلة في ظل الاكتشافات الأثرية الجديدة وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

مصر تمتلك 2000 موقع أثري

وأضاف خلال اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم مع محرري السياحة والآثار، أن مصر تمتلك حاليا نحو 2000 موقع أثري يعمل منها نحو 133 موقعا فقط، كما تمتلك أكثر من 45 متحفا مفتوحا بينها 31 متحفا فقط، مشيرا إلى وجود 250 بعثة أثرية أجنبية تعمل حاليا في الاكتشافات الأثرية بمصر بالإضافة إلى 25 بعثة مصرية تعمل أيضا في مجال الاكتشافات الأثرية.

إنفاق 3.1 مليار جنيه على الاكتشافات الأثرية الجديدة

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار أنفق خلال العام المالي 2021- 2022 نحو 3.1 مليار جنيه على الاكتشافات الأثرية الجديدة وعمليات الترميم والصيانة الخاصة بالآثار المصرية، لافتا إلى أن الدولة تساهم بشكل كبير في الموازنة الممنوحة للمجلس الأعلى للأثار.