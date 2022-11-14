خبير أثري: وزارة السياحة تستخدم الخلايا الشمسية لإضاءة بعض المتاحف

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إنَّ هناك اتجاه خاص بالتعامل مع المواقع الأثرية من منظور الحفاظ على البيئة، لذلك تتخذ وزارة السياحة مجموعة من الإجراءات لإحلال واستبدال نماذج من المواقع الأثرية بحيث تُضاء تلك النماذج ليلًا باستخدام الخلايا الشمسية بدلًا من الطاقة الكهربائية، بهدف الحد من تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

التغيرات المناخية تؤدي إلى تآكل كثير من المواقع الأثرية

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ التغيرات المناخية تؤدي إلى تآكل كثير من المواقع الأثرية المتواجدة بالقرب من المسطحات المائية نظرًا لارتفاع مستويات البحار، مدللًا على ذلك بما حدث في ليبيا نتيجة عدم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتغير المناخي، لافتًا إلى أنَّ مصر اتخذت عدد من الإجراءات منذ عدة سنوات لحماية مواقعها الأثرية، فضلًا عن اتخاذها إجراءات مسبقة للحفاظ على المواقع التراثية سواء المسجلة بقوائم التراث العالمي أو الأماكن التي يتمّ إدراجها كتراث عالمي.

نستضيف خبراء الإيسيسكو لمعاينة الإجراءات الخاصة التغير المناخي

وتابع أنَّه يتمّ إرسال مجموعة من التقارير إلى جانب استضافة عدد من خبراء الإيسيسكو لمعاينة ومراجعة كل الإجراءات والاحتياطات المتخذة سواء التي تخص التغير المناخي أو الخاصة باستخدام الطاقة النظيفة، إضافة إلى التعامل في المواقع الأثرية من وجهة النظر البيئية، للتأكّد من مدى تماشيها وتلائمهاـ علاوة على مدى الابتكار الجديد الذي تُدخله مصر على تلك المواقع لحمايتها والحفاظ عليها من الأثار الناتجة عن التغيرات المناخية.