لجان وزارة السياحة تكثف تواجدها بالمطارات لمتابعة سفر المعتمرين

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن لجان وزارة السياحة والآثار تكثف تواجدها حاليا بالمطارات المصرية بالتعاون مع شرطة الجوازات وذلك لمتابعة سفر المعتمرين المصريين والتأكد من سلامة وقانونية كافة إجراءات العمرة بما يضمن حقوق المعتمر ويحفظ أمواله.

تعاون وثيق بين شركات السياحة والطيران لخدمة المعتمرين

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن هناك تعاونا وثيقا بين شركات السياحة المنظمة للعمرة وشركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية في توفير كافة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين وذلك من خلال تطبيق الضوابط المنظمة للعمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار.

وأشارت الغرفة إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام تضمنت عدة نقاط مهمة تتعلق بعمل شركات الطيران، لافتة إلى أن تلك الضوابط تتضمن الالتزام الكامل بمواعيد سفر المعتمرين والحفاظ على حقوقهم.

وأشارت الغرفة إلى أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة تضمنت أيضا ضرورة وجود الباركود التعريفي الصادر من البوابة المصرية للعمرة حتى تكتمل الإجراءات القانونية التي تمكن المعتمر من السفر عن طريق شركات الطيران، موضحة أن الحصول على الكود التعريفي يعني صحة التأشيرة وسلامة إجراءات السفر والتعاقد مع شركة سياحة معتمدة.

خطاب ضمان بـ 2 مليون جنيه

وأشارت إلى أن الضوابط أكدت أيضا على أحقية شركة السياحة للتعاقد مع شركة الطيران الخاصة بشرط تقديم الأخيرة خطاب ضمان لصالح شركات السياحة طوال الموسم بقيمة 2 مليون جنيه، وكذلك إقرار وتعهد منها بمسئوليتها القانونية أمام وزارة السياحة والآثار حال حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء رحلة الشركة السياحية.

ولفتت غرفة شركات السياحة إلى أن شركات الطيران ملتزمة برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأخير أو إلغاء الرحلة، كما تتحمل أيضا كافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال حال تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بواقع 2 مليون جنيه.

وأوضحت الغرفة أن شركات الطيران الخاصة تلتزم أيضا وفقا للضوابط المنظمة للعمرة بمطابقة بيانات المعتمر مع البيانات المسجلة على بوابة العمرة وتصدر التذاكر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة فقط، وذلك قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية عن طريق التبويب الفرعي للبوابة المصرية للعمرة.