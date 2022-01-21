نصائح لخفض مستويات الكوليسترول الضارة بدون علاج.. السر كله في الأكل

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب إدريس، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إنه رغم أضرار الكوليسترول، إلا أن له فوائد أيضا، لافتة إلى أنه يكون مفيدا عندما يكون مستويات البروتين الدهني عالية الكثافة «HDL»، وضارا في حالة إذا كانت مستويات البروتين الدهني منخفض ةالكثافة «LDL».

وأضافت نهلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن تحسين نسبة الكوليسترول في الجسم، من خلال اتباع نظام غذائي جيد، ما يساهم في رفع من مستويات الكولسترول النافعة وخفض الضارة.

أطعمة تحسن مستويات الكوليسترول في الجسم

أشارت استشاري المناعة والتغذية، إلى أن هناك أطعمة لديها القدرة عللا تحسين نسبة الكوليسترول في الدم، والعمل علي خفض المستويات الضارة، ومن تلك الأطعمة: الخبز والمكرونة والمكسرات والبذور والفواكه، بجانب الخضروات وأسماك السلمون والماركريل.

ونوهت إلى أن ماء جوز الهند لديه القدرة على تحسين مستويات الكوليسترول، وخفض الضار منها، إذ يعمل كمضاد للأكسدة، كما أنه يساعد في تقليل تراكم البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين، بجانب أنه يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويقي من السكتة الدماغية.

ممارسة الرياضة تقلل مستوى الضار

أوضحت نهلة، أنه يجب ممارسة الرياضة بشكل مستمر، لما لها من أهمية، إذ أنها تساعد على رفع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة «HDL»، والتقليل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بجانب أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

أطعمة يجب الحذر منها

كشفت استشاري المناعة والتغذية، أن هناك بعض الأنواع من الاطعمة التي يجب تجنبها، لأنها تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، خاصة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، مثل: الزبدة والسمن والقشدة والجبن واللحم والنقانق واللحوم، كما ينصح بالابتعاد عن المياه الغازية.