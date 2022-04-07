باحثة بـ«تكنولوجيا الأغذية»: هذه الأطعمة ممنوعة عن مرضى الكوليسترول في رمضان

يعتبر الكوليسترول مركبا موجودا في جميع خلايا الجسم، وينقسم إلى نافع «HDL» وهذا النوع الذي يحمي من تصلب الشرايين، وكولسترول ضار «LDL» ويقوم الكبد بتصنيع معظم احتياجات الجسم من الكوليسترول، وعند زيادة مستوى النوع الضار يصبح الشخص عرضة للإصابة بأمراض القلب وعلى رأسها الجلطات، وأمراض القلب، فماذا يفعل مريض الكوليسترول في شهر رمضان؟

يُعد الصيام مفيدًا جدًا لمرضي الكوليسترول، خصوصًا إذا اتبع نظاما غذائيا صحيا والامتناع عن التدخين والمواظبة على تناول الأدوية وممارسة الرياضة بين 30 و45 دقيقة يوميًا وأبسطها المشي أو الزومبا أو ركوب الدراجة، فسيكون رمضان فرصة عظيمة لتحسين حالتهم الصحية.

وجبات مريض الكوليسترول في رمضان

وتقول الدكتورة مروة شعير، باحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنّ هناك أمورًا مهمة يجب مراعاتها عند تخطيط الوجبات لمرضى الكوليسترول في رمضان وأهمها الابتعاد عن مصادر الدهون المشبعة، مثل البط والأوز والحمام واللحوم عالية الدهن، والأكلات الدسمة والمسبكة والحلويات الشرقية، وكذلك التقليل قدر الإمكان من تناول المخ والكبدة والكلاوي والحلويات والمخاصي والجمبري والاستاكوزا، وجميع القشريات والمحاريات بقدر الإمكان.

وأضافت «شعير»، لـ«الوطن»، أنّ الاهتمام بتنوع البروتين بين اللحوم البيضاء وأهمها الأسماك والتي يجب تناولها يومين أسبوعيًا، وتكون مشوية أو مطهية في الفرن وأيضا الدجاج وصدور الرومي، وكذلك البروتينات النباتية كالبقوليات وعيش الغراب، ويفضل تناول الألبان ومنتجاتها متوسطة الدسم.

تناول 3 ثمرات فواكه يوميا

وتابعت: «أما البيض فمسموح بتناول بيضة يوميا في السحور، وأيضا لا ننسى مصادر الألياف والتي تكون مهمة لتخفيض الكوليسترول وأهمها الخضراوات، والحبوب الكاملة، أما الفواكه فيجب عدم الإكثار منها، فلا بد ألا يزيد الاستهلاك اليومي عن ثمرتين لـ3 ثمرات، وكذلك يجب التركيز على استخدام زيت الزيتون في أطباقنا اليومية، وتناول 7 حبات من المكسرات النيئة يوميًا كالجوز واللوز والكاجو والبيكان أو الفول السوداني».