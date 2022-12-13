مبانٍ لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون منها المساجد والكنائس

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، العقارات التي تخضع للضريبة، والمعافاة منها، وفي هذا التقرير يستعرض «الوطن» العقارات التي لا تخضع لقانون الضريبة العقارية.

عقارات لا تخضع للضريبة العقارية

وحددت المادة «11»، من قانون الضريبة العقارية، مبانٍ يتم إعفاؤها من الضرائب وفقا للقانون، وهي لا تخضع للتحصيل الضريبي بسبب أوضاعها الخاصة أو ما تتميز به وهي:

1- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

2- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

3- الأحواش ومباني الجبانات.

4-العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

الضريبة العقارية

وأضافت مادة القانون أنه من ضمن العقارات التي لا تخضع للضريبة وتم إعفاؤها، الأبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لكن تخضع هذه العقارات للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، بموجب التعديل الأخير للقانون رقم 117 لسنة 2014.