ما هو «مقابل التأخير» في الضريبة العقارية وكيفية حسابه؟.. محامية تجيب

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية) كل ما يتعلق بأحكام وضوابط الضرائب الخاصة بالعقارات المبنية، وكيفية حسابها وسدادها وما هي الحالات التي يطبق عليها القانون، والحالات التي يتم إعفاؤها، بالإضافة إلى تحديد مقابل التأخير وكيفية حسابه وهذا ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

ما هو مقابل التأخير؟

وقالت المحامية دينا المقدم، لـ«الوطن»، إن مقابل التأخير هو المستحق على مالا يتم أداؤه من الضرائب المقررة، وقانون الضريبة العقارية حدد قيمة مقابل التأخير وكيفية حسابه.

وأضافت أن القانون حدد في الفصل الخامس منه الخاص بتحصيل الضريبة كل ما يتعلق بمقابل التأخير، إذ حددت المادة 27 من القانون أن مقابل التأخير على الضريبة اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

وتابعت: المادة 27 من القانون حددت كيفية حساب قيمة مقابل التأخير، إذ يتم حسابه على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق ويتم إضافة 2% عليه، كما تستبعد كسور الشهر والجنيه عن فترة التأخير.

دين الضريبة

وأشارت المقدم، إلى أن في حالة مقابل التأخير لا يقوم الطعن أو الالتجاء إلى القضاء بوقف استحقاق هذا المقابل، كما نص القانون، بالإضافة إلى أن القانون يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.