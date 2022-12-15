وزير النقل يلتقي مع ممثل رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، في ختام زيارته للمملكة المتحدة، مع جيفري دونالدسون ممثل رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المتحدة فى مختلف المجالات، لا سيما مجالات النقل بمختلف أنواعه.

وأشار وزير النقل إلى تعدد المشروعات والفرص المتاحة بمصر في مجال النقل، داعيا الحكومة البريطانية إلى المزيد من التشجيع والدعم للشركات البريطانية، للانخراط في هذه المشروعات، والاستفادة من الفرص المتاحة في مصر.

كما أعرب عن ترحيب مصر بالعمل مع الشركات البريطانية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي تمتلكها.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى التعاون القائم بين البلدين فى مجال تصنيع عربات خطى المونوريل، وبمشاركة هيئة تمويل الصادرات البريطانية، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل نموذجا للتعاون يمكن محاكاته فى عدة مشروعات كبرى، يتم تنفيذها فى مجال النقل فى مصر.

وأعرب ممثل رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع مصر، عن تطلع المملكة المتحدة إلى تعميق التعاون والعمل المشترك مع مصر في المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف مجالات النقل والبنية الاساسية، بهدف تحقيق الازدهار في مصر، والاستفادة من الفرص المتاحة بها.

كما أعرب دونالدسون عن تهنئة الحكومة البريطانية لمصر بمناسبة نجاح مؤتمر تغير المناخ، الذي استضافته فى شرم الشيخ، مشيرا لمشاركة رئيس الوزراء ريشى سوناك فى الموتمر، ولقائه مع الرئيس، مؤكدا رغبة المملكة المتحدة فى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتنسيق بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك.