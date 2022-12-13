وزير النقل: بدأنا تنفيذ أولى خطوات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تنفيذ أولى خطوات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، إذ يبدأ الخط من أسوان «أبو سمبل - وادي حلفا»، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ القطاع المتواجد في مصر من أسوان حتى أبو سمبل، موضحًا أنَّ دراسات الربط بين «أبو سمبل - وادي حلفا» انتهت تماما، إذ سيتمّ إدخالها حيز التنفيذ قريبا.

خط السكة الحديد بين مصر والسودان يبلغ طوله 450 كيلومترا

وقال وزير النقل، في تصريحات على هامش مؤتمر الاجتماع الوزاري الأول لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إنَّ خط السكة الحديد الذى سيربط بين مصر والسودان، سيعمل على خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية، لافتًا إلى أنَّ الربط السككي بين مصر والسودان يبلغ طول الخط 450 كيلومترًا، ويمتد داخل الحدود المصرية نحو 350 كيلومترًا، ثم بعد ذلك يمر ببحيرة ناصر ليصل وادي حلفا في السودان.

السيسي صدّق على دراسة إنشاء طريق بري بين مصر وتشاد مرورا بالسودان

وأكّد وزير النقل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على دراسة إنشاء طريق بري يربط بين مصر وتشاد مرورا بالسودان، منوهًا إلى أنَّه تمّ تشكيل لجنة مصرية سودانية لاستطلاع الأرض وتحديد مسار الطريق، للوصول إلى باقي دول الغرب الأفريقي، موضحًا أنَّ القارة الأفريقية تمتلك ثروات طبيعية هائلة وموارد كبيرة، تساعدها حال استغلالها بشكل مثالي في تحقيق طفرة كبيرة وتطوير معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة.

مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وأوضح وزير النقل، أنّ مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يمثل العمود الفقري لمشروعات النقل الإقليمية المستقبلية بالتكامل مع الطرق السريعة، مؤكدا أنّ تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في القارة الأفريقية، عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، إذ يأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى المهمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، ويمثل المشروع شريانا حيويا للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.