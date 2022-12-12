وزير النقل: أفريقيا تمتلك ثروات هائلة تساعدها على الوصول للتنمية المنشودة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ نهر النيل له مكانه خاصة لدى المصريين، حيث قدسوه وتفننوا في إدارته منذ فجر التاريخ، كما أشار إلى أنّ القارة الأفريقية تمتلك ثروات طبيعية هائلة وموارد كبيرة، تساعدها حال استغلالها بشكل مثالي في تحقيق طفرة كبيرة وتطوير معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير النقل، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، بحضور المهندس هشام أبوزيد، وزير النقل والبنية التحتية بجمهورية السودان، وإدوارد كاتومبا، وزير الأشغال والنقل بجمهورية أوغندا، والسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية، والدكتور رجب عبدالعظيم، نائب وزير الري والموارد المائية، وممثلو الاتحاد الأفريقي «نيباد» و«كوميسا».

مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

وأوضح وزير النقل، أنّ تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في القارة الأفريقية، عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، حيث يأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى المهمة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل المشروع شريانا حيويا للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.