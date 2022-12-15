البابا تواضروس 3 سفراء بيرو وقبرص وباكستان في المقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 3 سفراء بالمقر البابوي، وتناولت تلك اللقاءات التعريف بتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن جانبهم قدم كل سفير شرحا عن دولته.

رؤية البابا لاحتياجات مصر المستقبلية

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، أن البابا استقبل اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، سفير جمهورية بيرو خوسيه جيسوس جاليرمو، الذي قدم شرحًا وافيًا عن بلاده، مشيرًا إلى محبة شعب بيرو للقديس مارمرقس الرسول، والتي يجسدها وجود كنيسة وجامعة على اسم القديس مارمرقس، إلى جانب إطلاق اسم مرقس على العديد من البيروفيين.‏

ومن جهته، قدم قداسة البابا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن تواجدها في بيرو.

كما التقى البابا سفيرة جمهورية قبرص بولي إيوانو، وأكدت السفيرة القبرصية خلال اللقاء على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وقبرص.

وقدم البابا شرحًا مختصرًا عن تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة القبطية وعن عائلة الكنائس الأرثوذكسية القديمة، مشيرًا إلى تواجد الكنيسة القبطية في قبرص والعلاقة الطيبة مع رئيس الأساقفة.

واستفسرت السفيرة عن رؤية قداسة البابا لاحتياجات مصر المستقبلية وأجاب بأن هناك أولوية كبرى لبناء المزيد من المدارس، حيث إن التعليم يمثل الأساس، يليه دعم الاقتصاد ودعم الفئات الأكثر فقرًا ثم دور الإعلام الذي يقع على عاتقه بناء وعي الأجيال الصاعدة.

وفي ختام الزيارة، قدمت السفيرة دعوة للبابا لزيارة قبرص عند تنصيب رئيس الأساقفة الجديد.

دعوة للبابا لزيارة باكستان

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، سفير جمهورية باكستان الإسلامية ساجد بلال، للتعرف على قداسة البابا، وقدم خلال اللقاء نبذة عن دولة باكستان، وقدم كذلك دعوة لقداسته لزيارة باكستان.

ومن جهته حدث البابا السفير عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخ مصر، مشيرًا إلى العلاقة الطيبة للكنيسة مع الجهات الحكومية ومؤسسة الأزهر.