أخبار البابا تواضروس في يوم.. استقبل 4 دبلوماسيين ولقاء مع كهنة عين شمس

عرض المتحدث الرسمي للكنيسة المصرية أبرز أخبار، أمس الثلاثاء، حيث استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندية وبطريرك الكرازة المرقسية، نحو 4 دبلوماسين مصريين وأجانب، ولقاء مع كهنة كنائس عين شمس، وفيما يلي نعرض أهم الأخبار.

استقبال القنصل المصري الجديد بفرانكفورت ألمانيا

التقي البابا تواضروس، أمس، في المقر البابوي بالقاهرة، الوزير المفروس أمين أحمد حسان السفير القنصل الجديد بفرانكفورت ألمانيا بهدف التعارف، وشرح دور الكنيسة القبطية في ألمانيا وخدماتها للجالية المصرية هناك.

ومن المقرر أن يتسلم الوزير المفوض عمله في بفرانكفورت بألمانيا بداية من العام المقبل.

مقابلة قنصل مصر بالكويت

والتقي البابا في المقر البابوي السفيرة هبة محمد زكي قنصل مصر بالكويت للحديث عن أخبار خدمة الكنيسة في دول الخليج وخاصة الكويت.

الالتقاء مع سفير باراجوي في القاهرة

وداخل المقر البابوي التقي البابا مع السفير فيكتور هوجو بينيا (Victor Hugo Peña)، سفير جمهورية باراجواي في القاهرة.

وقدّم السفير نبذة معرفية عن دولة باراجواي، وتقديم الشكر على العلاقة الطيبة بين الكنيسة المصرية والبابا فرانسيس الكنيسة الكاثوليكية.

وقدّم البابا نبذة للسفير عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسيـة ومصر، وعن علاقة الكنيسة الطيبة مع كل الجهات الحكومية ومؤسسة الأزهر والكنائس الأخرى.

استقبال سفير أستراليا الجديد

واستقبل البابا السفير آكسل وابينهورست، سفير أستراليا الجديد بمصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

جاء اللقاء بهدف التعارف، حيث قدم قداسة البابا نبذة عن الكنائس المصرية القبطية في أستراليا، وعن علاقة الكنيسة الطيبة مع كافة الجهات الحكومية بمصر ومؤسسة الأزهر وكل الكنائس الأخرى.

قداسة البابا يلتقي كهنة قطاع عين شمس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وزوجاتهم.

وهنأ الأنبا أكسيوس، في بداية اللقاء البابا بالعيد العاشر للتجليس على كرسي مار مرقس، وافتتاح المبنى الإداري الجديد، وقدّم تقريرًا عن الخدمة بكنائس القطاع.

وأكد البابا في كلمته أنّ هذا اللقاء هو ثاني لقاء مع مجمع كهنة، يستضيفه المبنى الإداري الجديد.

وأشار إلى أنّ الاهتمام بالتنظيم في الخدمة يتطلب تجهيزات ملائمة، ودلل بهذا على المبنى الإداري الجديد الذي يحوي تجهيزات متعددة ومتقدمة لاستيعاب متطلبات العمل الخدمي الذي يقدمها المقر البابوي.