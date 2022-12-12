البابا تواضروس يكشف 9 أدوار مهمة للمرأة داخل الكنيسة: أصبحت رئيسا لمجلسها

أوضح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دور المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال لقائه بمجموعة من الشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم.

ووجه أحد الشباب المشاركين في اللقاء سؤالا إلى البابا، حول دور المرأة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في ظل الأجواء السادة بالمطالبة بحقوق المرأة.

البابا تواضروس: الله خلق حواء كمعين ونظير

قال البابا تواضروس: «إن الله خلق حواء من ضلع آدم في وسط القامة الإنسانية، كما خلق آدم من تراب، بينما خلق حواء من ضلع آدم، أي أنها خلقت من شيء حي»، متابعا بأن الله خلق حواء كمعين ونظير، والكلمتان تعطيان معنى مهم للغاية، إذ أن المقصود بالمعين، أن الذي يقدم المساعدة يجب أن تكون لديه قوة حتى يستطيع تقديمها.

وأضاف أن المرأة لها دور كبير في الكنيسة، يتمثل أولا في السيدة العذراء مريم، حيث في مجمع القديسين في القداس الإلهي يذكر تقريبا 40 اسم للقديسين، وتذكر قديسة واحدة وهي العذراء مريم، مؤكدا أن السيدة العذراء «فخر جنسنا».

دور المرأة بالكنيسة

عدد البابا تواضروس، أدوار المرأة داخل الكنيسة الأرثوذكسية، منها في

- في مدارس الأحد، يكون عدد الخادمات أكثر من الخدام.

- في مجالس الكنائس، يشترط في كل مجلس كنيسة أن يكون من أعضائه امرأة على الأقل، وفي بعض الكنائس اختارت المرأة رئيسا لمجلسها، فأصبحت المرأة رئيسة مجلس الكنيسة.

- أتاح البابا شنودة للمرأة الدراسة في الكليات الإكليريكية والتدريس أيضا، حيث أصبح لدينا عدد من المدرسات بالكليات الإكليريكية، تقوم بتدريس مواد مختلفة كالعقيدة واللاهوت واللغات وعلم الاجتماع.

- خدمات المكرسات، حيث يخدم قطاع المكرسات في الملاجئ وبيوت الضيافة، وفي المدارس وبيوت الحالات.

- في المجالات الصحية، حيث توجد نسبة كبيرة من النساء تخدم بالمستشفيات.

- المرأة تساعد الأب الكاهن على إتمام بعض أسرار الكنيسة، مثل إتمام سر المعمودية.

- صناعة الملابس الكهنة والبطاركة يقوم الراهبات بتفصيلها.

- تقوم بعض المكرسات برسم الأيقونات.

- المشاركة في الكورالات.