«بابا نويل» طالب جامعي في الإسكندرية يوزع هدايا مُعادا تدويرها على الطلبة

مرتديًا ملابس بابا نويل الحمراء ذات الذقن البيضاء، وصل الطالب أندرو إبراهيم، 20 سنة، إلى مجمع العلوم الإنسانية بجامعة الإسكندرية، وبالتحديد إلى كلية الآداب، التي ينشط بها كأحد طلابها، يحمل على ظهره شنطة حمراء، تحوي عشرات الهدايا، التي أراد أن يوزعها على زملائه وأساتذته بالكلية، لتهنئتهم بانتهاء عام ميلادي وبداية الآخر.

الطالب السكندري، اعتاد هذا الفعل كل عام على مدار 12 عامًا سابقًا، بالسير في الشوارع المحيطة لبيته، إلا أنها المرة الأولى التي يرتدي فيها ملابس بابا نويل داخل الحرم الجامعي، كونه طالبًا في الفرقة الأولى بقسم التاريخ بكلية الآداب، وهي الفكرة التي أسعدت الجميع.

فرحة في المجمع النظري

«حبيت أفرح صحابي وأساتذتي، وأقدم لهم هدية بسيطة تعبر عن حبي وتهنئتي ليهم بالسنة الجديدة».. هكذا تحدث «أندرو» عن سبب تلك التجربة، لافتًا إلى أنها تجربة مميزة أسعدت زملاءه، وساعدتهم على الخروج من ضغط الامتحانات في تلك الآونة.

هدايا الكريسماس معاد تدويرها من البلاستيك

وأضاف لـ«الوطن»، أنه حرص هذا العام على تقديم هدايا معاد تدويرها من البلاستيك، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للحفاظ على البيئة، وما تمت التوصية به في قمة المناخ، التي احتضنتها مصر خلال الشهر الماضي، حيث صنع هدايا الكريسماس من مخلفات البلاستيك، عبر زجاجات المياه البلاستيكية والأكواب وغيرها من ذات الشكل.

30 هدية من جذوع الأشجار

ولفت إلى أنه صنع 30 قطعة مجسمة من جزوع الأشجار للأساتذة الجامعيين، بينما وزع حلويات تحمل شكل بابا نويل بالإضافة إلى تصنيعه مجسمات صغيرة عن ذات الشخص الأيقوني في احتفالات الكريسماس، لافتاً إلى أنه أخذ قرابة أسبوعين لتحضير تلك الهدايا بمساعدة أسرته في المنزل: «الموضوع كان متعب ومجهوده كبير بس الفرحة اللي شوفتها في عيون الناس هوّنت عليّا».

يأمل «أندرو» أن يواصل رحلته في إسعاد المواطنين كل عام بهذه الطريقة من أجل إضفاء البهجة على نفوسهم مع عام جديد كله أمل وسعادة.