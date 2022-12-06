«السكة الحديد» ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع احتفالات الكريسماس

رفعت هيئة السكة الحديد حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لاحتفالات الكريسماس، علاوة على تشكيل لجنة إدارة أزمات، لمتابعة سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة، إضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمنع حدوث أى زحام داخل صالات المحطات، والعمل على صيانة جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، للحد من الأعطال الفنية.

العمل يسير على مدار 24 ساعة تزامنا مع احتفالات الكريسماس

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن العمل سيسير على مدار 24 ساعة، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، مشيرا إلى أن هناك تشديد في الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة؛ لتوفير الحماية الأمنية لجموع الركاب المسافرين، موضحا أنه بيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورنا، داخل جميع عربات القطارات والمحطات؛ للحد من انتشار كورونا.

لا تعديلات على مواعيد الرحلات تزامنا مع احتفالات رأس السنة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع احتفالات رأس السنة، لافتا إلى أنّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية منتظمة قل انطلاق الرحلات، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، لتوفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

إجراءات صارمة لمواجهة كورونا تزامنا مع احتفالات الكريسماس

وأضاف المصدر، أن المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، شدد على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة، داخل عربات القطارات والمحطات، لمواجهة فيورس كورونا، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، حفاظا على أرواح وسلامة المسافرين، مؤكدا أن هناك غرامات فورية قدرها 25 جنيها على أى راكب لا يلتزم بتعليمات الهيئة في ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.