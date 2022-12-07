10 إجراءات من السكة الحديد لتأمين حركة القطارات خلال احتفالات الكريسماس

رفعت هيئة السكة الحديد، حالة الطوارئ، لتأمين حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، استعدادا لموسم احتفالات أعياد الكريسماس، من خلال إجراء الصيانات والكشف الدوري على القطارات العاملة قبل انطلاق ساعات التشغيل لمنع حدوث الأعطال، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على زيادة منافذ بيع التذاكر، لتلاشي الزحام على أرصفة المحطات.

تشغيل قطار تالجو الإسباني خلال أيام على خط «القاهرة - الإسكندرية»

وأكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، أن الهيئة بدأت الاستعدادات النهائية لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس من خلال تجهيز جميع القطارات وصيانتها، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة خدمة جديدة للركاب المسافرين، وهي تشغيل قطار تالجو الإسباني، على خط (القاهرة - الإسكندرية)، بواقع رحلة واحدة يوميا ذهابا وعودة.

وأضاف أنه جرى تحديد أسعار تذاكر قطار تالجو الدرجة الأولى بواقع 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيها، موضحا أن جميع قطارات السكك الحديدية يجري تعقيمها وتطهيرها بصفة دورية للوقاية من كورونا.

وخلال السطور التالية نرصد إجراءات السكة الحديد لتأمين حركة القطارات أثناء احتفالات الكريسماس:

1- صيانة القطارات وإجراء الكشف الدوري قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال أثناء رحلات أعياد الكريسماس.

2- تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير حركة القطارات على جميع الخطوط تزامنا مع احتفالات الكريسماس، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال.

3- تجهيز قطارات إضافية يجري الدفع بها وقت الذروة، لمنع حدوث أي زحام داخل القطارات.

4- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

5- زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

6- تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة كورونا تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة.

7- تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها بالمحطات، لإصلاح أي أعطال بشكل فوري، لعدم تأثر حركة مسير القطارات تزامنا مع احتفالات الكريسماس.

8- إصدار تعليمات مشددة لجميع قائدي القطارات بتخفيض السرعات حال سقوط أمطار غزيرة، وقت احتفالات أعياد رأس السنة.

9- تأمين مداخل ومخارج المحطات بجميع المحطات الرئيسة والمركزية، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

10- نشر فرق أمن إداري بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات داخل القطارات، لتوفير الحماية والسلامة لجميع الركاب المسافرين.