منظم حفل كيفين هارت بالقاهرة: هدفنا تنشيط السياحة.. وإقبال كبير على التذاكر

كشف حسن رمزي، مالك الشركة المنظمة لحفل الممثل الأمريكي كيفين هارت، يوم 21 فبراير المُقبل بالقاهرة، وذلك لأول مرة له مصر، كواليس الحدث المُرتقب، موضحًا أنع يهدف لتنشيط السياحة، وأنّ تكون مصر واجهة للحفلات العالمية التي يأتي لها الجمهور من حول العالم لحضورها بالقاهرة.

المناقشات مع كيفين هارت استمرت لعام كامل

وقال حسن رمزي، لـ«الوطن»، إنّ المناقشات استمرت مع فريق كيفين هارت منذ عامٍ كامل، بشأن الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالحفل وكذلك التعاقدات، لافتًا إلى أنّ هذا الحفل يأتي ضمن جولة له في الشرق الأوسط.

وأضاف: «نفسنا طول الوقت نعمل حفلة كبيرة وتكون الناس عينيها على مصر وقدراتها، وناس تيجي من العالم كله تحضر حفلة عالمية في مصر، وهدفنا إننا ننشط السياحة»، مؤكدًا أنّ هناك إقبال كبير من جمهور كيفين هارت في الدول العربية والأوروبية على شراء التذاكر فور فتح باب الحجز.

إسكتشات ومفاجآت في حفل كيفين هارت

وأكد أنّ كيفين هارت، سيُقدم حفله في ستاد القاهرة، ويُلقي مجموعة من الإسكتشات التي تضفي المرح على الجمهور، لافتًا إلى أن الحفل سيضم العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها تباعًا خلال الفترة المُقبلة.