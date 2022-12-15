«التعليم» تستطلع آراء الطلاب بشأن العوامل المؤثرة لاختيار الشعبة العلمية أو الأدبية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجل للمديريات التعليمية، يتضمن استطلاع رأي المجتمع التعليمي «المعلم- الطالب- ولي الأمر» العوامل المؤثرة على توجهات طلاب المرحلة الثانوية العامة، في اختيار الشعبة «علمي - أدبي».

التقويم بالمركز القومي للامتحانات

أوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه في ضوء قيام قسم التقويم بالمركز القومي للامتحانات، والتقويم التربوى بدراسة عن العوامل المؤثرة على توجهات طلاب المرحلة الثانوية العامة فى اختيار الشعبة «علمي - أدبي»، الأمر الذي يستلزم استطلاع رأى المجتمع التعليمي المعلم - الطالب - ولى الأمر، وغيرهم من الخبراء والمهتمين بالتعليم من مديرى المراحل ومديرى الإدارات التعليمية، وأعضاء إدارات الجودة والتدريب ومديري المدارسوغيرهم.

تسجيل الأداء على الاستبيان الإلكتروني

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بالتوجيه نحو قيام أعضاء المجتمع التعليمي (المعلم- الطالب- ولي الأمر)، أعلاه بالقيام نحو تسجيل أدائهم على الاستبيان الإلكترونى الموجود على موقع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط لاستطلاع رأي المجتمع التعليمي (المعلم - الطالب - ولى الأمر) العوامل المؤثرة على توجهات طلاب المرحلة الثانوية العامة فى اختيار الشعبة علمي - أدبي