«التعليم» تكشف دور المركز القومي للامتحانات في الثانوية العامة 2021

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الدور الحيوي الذي قام به المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 وعمليات التصحيح الإلكتروني التي تمت، مؤكداً أن المركز وضع أسئلة الامتحانات وفق مواصفات علمية دقيقة ومدروسة.

«رمضان»: المركز يشمل 5 أقسام علمية أهمها قسم تطوير الامتحانات

من جانبه، قال الدكتور رمضان، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن المركز القومي للامتحانات هو مركز بحثي تم تأسيسه عام 1990، ويشمل خمسة أقسام علمية وهي قسم التقويم والتدريب وتطوير الامتحانات وقسم العمليات.

وأضاف «رمضان» خلاله لقائه مع الدكتور طارق شوقي، أن قسم تطوير الامتحانات لأنه معني بإعداد الامتحانات ووضع سياسات التقويم في مصر وإعداد بنوك الأسئلة في جميع المقررات الدراسية للصف الأول والثاني والثالث الثانوي.

المركز يشمل 70 عضو هيئة تدريس من درجة مدرس لأستاذ دكتور

وتابع الدكتور رمضان، بأن المركز يشمل 70 عضو هيئة تدريس من درجة مدرس لأستاذ دكتور، بالإضافة إلى عدد من المعلمي، للمشاركة في وضع بنوك الأسئلة وتصحيح الامتحانات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020/2021، والتي عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«التعليم»: تحديد مصادر التعلم الرقمية لطلاب دفعة 2022

وأضافت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وتم إعلان نتيجتها ونسب النجاح والطلاب الأوائل، مؤكدة أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب تعبر عن مستواهم الحقيقي، مؤكدة أنه سيتم تحديد مصادر التعلم الرقمية لطلاب دفعة 2022.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من جميع المنصات الرقمية التي تم توفيرها في فهم نظام التعليم الجديد والتدريب على نماذج الأسئلة، التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقي.