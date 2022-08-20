المركز القومي للامتحانات عن 11 ألف تظلم لطلاب الثانوية: لن نظلم طالبا

أكد الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنّ قبول تظلم 11 ألف طالب من راسبي الثانوية العامة لا يختلف كثيرا عن السنوات الماضية، قائلًا: «كان لدينا في الثانوية العامة هذا العام أكثر من 700 ألف طالب، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يتظلم طلاب من نتائجهم، سواء الراسببين أو الناجحين أو من لديهم امتحانات دور ثان».

التقدم بالتظلم عن طريق الموقع الإلكتروني

وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم سارة حازم: «11 ألف طالب من 700 ألف طالب نسبة لا تُذكر، والآلية المتبعة في بت التظلم، أن الطالب يتقدم بالتظلم عن طريق الموقع الإلكتروني ليتم تحديد مواعيد لكل طالب وفقا للسعة الاستيعابية لأماكن فحص التظلمات».

إجراءات التظلم

وتابع مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الوزارة في هذا العام اتخذت إجراءات للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور في التظلمات، حيث جرى فتح أماكن أخرى لفتح التظلمات مثل قطاع قنا لطلاب أسوان وقنا والأقصر وقطاع أسيوط لبعض المحافظات، والإسكندرية لطلاب الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح، وقطاع المنصورة وهو خاص بالطلاب من المنصورة والدقهلية والشرقية، بالإضافة إلى المقر الرئيسي في السادس من أكتوبر لطلاب القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبني سويف والفيوم.

وواصل: «يتم جدولة الطلاب على مواعيد وإرسالها للطلاب على الموقع الإلكتروني ذاته الذي قدم عليه التظلم، وعندما يأتي إلينا الطالب يكون لدينا كل المعلومات ويجد الطالب مظروفه وفيه صورة من ورقة الإجابة بالإضافة إلى كتيب فيه جميع نماذج الإجابة وتوزيع الدرجات على كل نموذج، ويجلس الطالب مع ولي أمره ويصحح لنفسه يدويا ويكتب ملاحظاته، ثم يتم فحص هذه الملاحظات وإعطاء أي طالب حقه ولن يظلم أي طالب، والنتائج تظهر مرحليا، كل عدد من الأيام يتم فحص ملاحظات الطالب وإعلان النتائج على الموقع الإلكتروني».