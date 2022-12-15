«التعليم» تحدد محظورات للمشاركين في امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

تستعد المديريات التعليمية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر انطلاقه يوم 9 يناير المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسط إجراءات لتحقيق الانضباط أثناء سير الامتحانات وعدم حدوث أي معوقات

عدم السماح بقراءة الصحف والمجلات في اللجان

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة لمديري المدارس، بالتأكيد من عدم تأخر الملاحظين في الدخول إلى اللجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وعدم السماح بقراءة الصحف والمجلات والمأكولات والمشروبات ويحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب.

اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة

وشددت المديريات التعليمية، في خطابابات رسمية، على حظر تجوال أو دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدي بها الامتحان إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة وموافقة رئيس اللجنة، إلزام رئيس اللجنة ومسؤول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد بأن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة.

عدم اعلان النتائج إلا بعد مراجعة 10%

وطالبت المديريات التعليمية، بتجنب أثارة أي مشاكل أثناء سير الامتحانات وسرعة الخطار أمن الإدارة عند حدوث أى مشكلة وإدارة المرحلة بالمديرية، والتصحيح أولا بأول وفق جدول الامتحان وعدم السماح بالانفراد بالتصحيح على أن يتم مراجعة التصحيح بكل دقة.

كما وجهت المديريات، بتشكيل لجان خاصة بالتصحيح داخل كل مدرسة وتوزيع العمل موقع عليه من أعضاء لجان التصحيح ومتابعة سرعة الانتهاء من التصحيح أولا بأول وفق جدول الامتحان وعدم السماح بالانفراد بالتصحيح علي أن تم التصحيح بكل دقة.

وأكدت المديريات، علي عدم إعلان النتيجة إلا بعد انتهاء التوجيهات الفنية من مراجعة 10% واعتمادها من الإدارة التعليمية، وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور واعلانها في أماكن واضحة بالمدارس بالمجان (وتكون بالألوان للصفين الرابع والخامس الابتدائي).