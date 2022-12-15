منى زكي تجسد دور «التائبة».. قصة فيلم «القاهرة مكة»

أثار فيلم «القاهرة مكة» من بطولة الفنانة منى زكي، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد خروج أنباء تُفيد بمنعه من العرض ورفضه من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كونه يتضمن أحداثًا قد تُثير الجدل، وهو الأمر الذي نفاه مُنتج العمل محمد حفظي، في تصريحات صحفية له، مؤكّدًا أنَّ العمل لم يُمنع من العرض، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة.

القاهرة مكة يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وعارفة عبد الرسول، وسما إبراهيم وشادي ألفونس، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

تفاصيل المشاهد الأولى لـ منى زكي في القاهرة مكة

وعلمت «الوطن» تفاصيل القصة الكاملة لفيلم «القاهرة مكة»، إذ تبدأ أحداث الفيلم الذي لم يُصور أي من مشاهده بالمملكة العربية السعودية، باستعراض حياة منى زكي ووجودها وسط أصدقائها، وتجمعهم علاقات فاسدة ومشبوهة والانحراف عن قيم وعادات المجتمع، وقضاء بعض الوقت مع الأثرياء مقابل جني الأموال، وهو ما تستمر عليه فترة طويلة، لا سيما أنها نشأت وسط أسرة مُفككة، إذ أن والدها انفصل عن والدتها في سنٍ صغيرة.

وتستمر منى زكي، خلال الأحداث، على هذه الحياة لسنواتٍ طويلة، حتى تُقرر فجأة الابتعاد عن هذا الطريق، وإعلان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ ترغب في أداء فريضة الحج بصحبة والدها، وتعيش معه، حتى تبدأ صفحة جديدة وتودع حياتها القديمة وتبتعد عن زملاء السوء.

حادث مفاجئ لـ منى زكي.. والدتها تتعرض لحادث

وتنجح منى زكي، خلال الأحداث، في ادخار مبلغ مُعين لتحجز بها تذاكر السفر هي ووالدها، وقبل الموعد بأسبوع تتعرض والدتها، التي تُجسد شخصيتها عارفة عبد الرسول، لحادث مروري ضخم، لتدخل مستشفى خاصا على الفور، إذ تطلب منها إدارة المستشفى إيداع مبلغ مالي في الخزينة أولا قبل البدء في علاج والدتها.

وتقع منى زكي، خلال الأحداث، في مأزق كبير، بين العودة إلى الطريق القديم أو التمسك بإعلان توبتها، حتى تلجأ إلى إحدى صديقاتها، لتقترض منها مبلغا ماليا تستطيع من خلاله علاج والدتها، إلا أنَّها تشترط عليها قضاء بعض الوقت مع أحد الأثرياء، لتواجه بطلة العمل حيرة شديدة، وهو ما تُبرزه باقي الأحداث.