منى زكي: لما أحمد حلمي قالي بحبك ضحكت

كشفت الفنانة منى زكي عن رد فعلها حينما أخبرها الفنان أحمد حلمي بحبه لها، لافتة إلى أنها قابلت ذلك بالضحك، مضيفة: «كانت مشاعري متلخبطة».

وتذكرت منى زكي خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة في الجزء الثاني من الحلقة الأولى للموسم الجديد لبرنامج «سهرانين» المذاع عبر فضائية «ON» تفاصيل هذا اليوم قائلة: «كان معايا أصحابي في اليوم ده، وكنا في مركب في النيل، وفضلنا أنا وحلمي صحاب سنة ونص».

منى زكي تتحدث عن والدها

وتحدثت منى زكي عن والدها، قائلة: «كان مديني كفايتي من الحنية والحب ولما بتشوف باباك مديك كده، ومش ناقصني حنان وحنية، ده بيخليك تحس مش أي راجل يقولك أنتي حلوة تروحي سايحة لأني سمعت ده من أهم منك بكتير وإداني ثقة وحب».

وكشفت منى زكي عن رد فعل والدها حينما تقدم له الفنان أحمد حلمي لافتة إلى أنه تعامل معه كما فعل الفنان عادل إمام مع الفنان شريف منير في فيلم «عريس من جهة أمنية»، مضيفة: «بابا كان يوافق النهاردة عشان خاطري وتاني يوم يقول هنكسل، وأنا اتمسكت بالموضوع لأني كنت حبيت أحمد لانه بني آدم مثقف قوي ومحترم قوي ومبيكسفش يعبر عن حنيته لأن رجالة كتير بيتكسفوا يعبروا عن زعلهم وحنيتهم ومشاعرهم».