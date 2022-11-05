بعد إعلان منى زكي تجسيد قصة حياتها في مسلسل.. من هي الحاجة صيصا؟

الحاجة صيصا هي قصة كفاح فريدة من نوعها، في مجتمع صعيدي يرفض خروج المرأة للعمل، فهي امرأة ولكنها تنكرت في زي رجل لمدة 50 عاما، بطريقة احترافية لا تجعلك تصدق أنها أنثى عندما تراها، حتى تتمكن من تربية ابنتها والإنفاق عليها دون الحاجة لأحد، بعد وفاة زوجها، وفي الساعات الماضية كثر التساؤل عن من هي الحاجة صيصا؟ وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

من هي الحاجة صيصا؟

الحاجة صيصا ذات السبعين عامًا، من قرية البغدادي بمحافظة الأقصر، توفي عنها زوجها وهي في سن صغيرة، وكانت قد حملت بطفلتها، ولم تجد لها معيلًا فقررت الخروج للعمل حتى تؤمن قوت يومها، ولكن المجتمع الصعيد يرفض فكرة خروج المرأة للعمل، وخاصة قديمًا، فلم تجد لها طريق للعمل سوى مشاركة الرجال زيهم وقصة شعرهم، حتى تتمكن من مشاركتهم في العمل، وتحمى نفسها من الرجال وقسوة نظراتهم، وعملت في قرى ومناطق أخرى حتى لا يعرفها أحد، وخاصة بعد إنجاب ابنتها الوحيدة «هدى».

عملت الحاجة صيصا في العديد من الأعمال الشاقة التي لا تتحملها النساء كالعمل في صناعة الطوب (اللبِن) ومسح الأحذية، والعمل في الزراعات كحصاد القمح وحمل الطوب والأسمنت على كتفيها النحيلتين، حتى حصلت على كشك تجاري كهدية من محافظة الأقصر، ونجحت في تربية و تزويج ابنتها الوحيدة، لكن زوج ابنتها أصبح غير قادر على العمل بسبب المرض، فتقاعد في المنزل لتحمل على كاهلها مهمة الإنفاق عليه وعلى ابنتها وأحفادها.

عندما تنظر إلى الحاجة صيصا تجدها ترتدى الجلباب الصعيدي البلدي، والعمة البيضاء والطاقية، وحذاء أسود رجاليا، تقوم بعمل العديد من الأعمال الشاقة، تستيقظ يوميا في الساعة الخامسة صباحًا وتذهب للعمل فى السادسة صباحًا، حيث تقوم بمسح الأحذية بجانب عملها في الكشك التجاري لأنه لا يدر عائدًا مناسبًا، وتعود في المساء حاملة أدوات صندوق وأدوات مسح الأحذية.

تكريمها

في العام الماضى، كرم الرئيس السيسي، الحاجة صيصا أبو دوح بعد سنوات من الشقاء وارتدائها للجلباب التقليدي الصعيدي لمدة 43 عاما كي تنفق على أسرتها بعد وفاة زوجها، حيث استضافها الرئيس بقصر الاتحادية ليقدم لها الشكر على ما قامت بها ويكرمها كأم مثالية معيلة.

كما فازت في عام 2015 بلقب الأم المثالية لمحافظة الأقصر، وفازت بجائزة المرأة المعيلة عن قصتها في العمل بالمهن الشاقة، وارتدائها ملابس الرجال لتوفير نفقات ابنتها وأحفادها.

تجسيد قصتها

وأعلنت مؤخرُا الفنانة منى زكي تجسيد قصة حياة صيصا أبو دوح، وذلك في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل «فيس بوك»، موضحة أنه سيعرض في موسم رمضان 2023 ويتولى إخراج المسلسل المخرج محمد شاكر والعمل من سيناريو وحوار خالد وشيرين دياب، وإنتاج شركة ميديا هاب.

ومن المتوقع بدء التصوير خلال أسابيع قليلة، باسم جديد «تحت الوصاية» بدلاً من ضد الريح، وتم اقتباس أحداثه من شخصية الحاجة صيصا وهي السيدة التي مات زوجها وهي تبلغ من العمر 21 عاماً، وكانت حاملاً في ابنتها فقررت الاعتماد على نفسها، ونظراً لعادات الصعيد التي تمنع عمل المرأة، ارتدت الجلباب الرجالي الصعيدي لتعمل مثل الرجال لمدة 43 عاماً، في كثير من الأعمال الشاقة، حتى تمكنت من تربية ابنتها وتزويجها.