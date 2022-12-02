محمد فراج يكشف تفاصيل فيلمه الجديد voy voy في مهرجان البحر الأحمر

عقد الفنان محمد فراج والمنتج محمد حفظي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فيلمه الجديد voy voy في مدينة جدة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

محمد حفظي يكشف فيلم voy voy

كشف حفظي منتج العمل أن الفيلم يتم التحضير له منذ ما يقرب من عامين وهو يدور عن نصاب يدعى حسن يخدع الجميع لاعب كرة القدم للمكفوفين.

وأشار محمد فراج، في كلمته، إلى أن الدور به نوع ومن الكوميديا التي ستكون مفاجأة للجمهور وقت عرضه.

أما الفنانة نيللي كريم قد أشادت بالفيلم، مؤكدة أنه عمل مذهل لكل المشاركين فيه، وشددت على أن الفيلم شهد صعوبات بالغة في التصوير بسبب كثرة مشاهده وقصته المثيرة.

وأشادت نيللي بعملها مع المخرج والكاتب عمر هلال، مؤكدا أنه كان يأخذ باله من كل التفاصيل.

فعاليات مهرجان البحر الأحمر

وتقام اليوم على ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، جلسات حوارية ستكون أولها مع للفنانة الأمريكية الكبيرة شارون ستون التي خطفت الأنظار بإطلالتها في حفل الافتتاح الذي أقيم، أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بجدة، وستتحدث «ستون»، خلال الجلسة عن مسيرتها الفنية التي امتدت لسنوات طويلة.

وتنظم إدارة المهرجان جلسة حوارية للفنان الأمريكي «أندي جارسيا»، ويعقبها جلسة حوارية مع المخرج الإنجليزي «جاي ريتشي»، الذي تم تكريمه في حفل الافتتاح، وستكون الجلسة الحوارية الرابعة للمخرج الإيطالي من أصول جزائرية «لوكا جوادانيينو»، والذي يحتفي المهرجان بوجوده بعرض فيلمه Bones and All، ويستعرض المخرج الإيطالي المرشح لجائزة الأوسكار لمحطات مشواره الفني.