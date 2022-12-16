أبرز المكرمين في الدورة 19 من مهرجان الديرجيست.. بينهم منى زكي

يقام اليوم فعاليات توزيع جوائز الديرجيست على أبرز نجوم الفن والغناء والرياضة والإعلام في مصر في حفل كبير يقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كيرة والجن أفضل فيلم لعام 2022

يمنح المهرجان جائزة خاصة لكل من الفنان رياض الخولي والفنان إيهاب توفيق عن مشوارهم الفني الطويل والحافل بالنجاحات، كما يكرم المهرجان كلا من اسرة مسلسلي الاختيار والعائدون عن ما قدموه خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

ومن الجوائز المقرر منحها جائزة للفنانة روجينا عن دورها في مسلسل انحراف، جائزة أفضل فنان ستمنح للفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وجائزة لفنان محمد علاء عن دوره في مسلسل منعطف خطر وجائزة للفنان عمرو يوسف عن دوره في مسلسل وعد إبليس.

جائزة أفضل باند ستمنح لفريق كاريوكي أما جائزة أفضل أغنية ستمنح للفنان محمد علاء عن أغنية الغزالة راقية.

جائزة أفضل فنانة كوميدية للفنانة دنيا سمير غانم، وأفضل فنانة صاعدة للفنانة هنا الزاهد وأفضل فيلم لكيره والجنأما جائزة أفضل فنانة ستمنح للفنانة منى زكي وأفضل فنان كوميدي ستمنح للفنان أحمد حلمي.

منى زكي أحسن فنانة لعام 2022

أما جائزة أفضل صوت صاعد للفنانة زينب حسن وأفضل فنان شاب أحمد جمال وأفضل فنان شعبي محمود الليثي وأفضل فنان شاب مطربا لأحمد جمال وأفضل شاعر لتامر حسين وأفضل ملحن عزيز الشافعي.

أفضل مطربة ستمنح للفنانة أصالة نصري، وأفضل مطرب ستمنح للفنان تامر حسني.