درة عن فوزها بجائزة التميز من «دير جيست»: النجاح ليس سهلا (صور)

عبرّت الفنانة درة، عن سعادتها بفوزها بجائزة التميز من قبل استفتاء «دير جيست»، وذلك عن دورها في مسلسل «بين السما والأرض» الذي عرض في موسم رمضان 2021، موجهة الشكر لصناع المسلسل وجمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

درة تحصل على جائزة التميز عن دورها في مسلسل «بين السما والأرض»

وكتبت الفنانة درة، عبر حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «شكرًا مجلة دير جيست، على منحي جائزة التميّز عن دوري (عُلا) في مسلسل بين السما والأرض».

وتابعت: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، النّجاح ليس سهلًا، لكنه من أجمل مشاعر الحياة، شكرًا لصنّاع العمل على إيمانهم بي، وللجمهور الحبيب، وأتمنّى أن أكون عند حسن ظنكم وأقدّم الأفضل».

عرض «بين السما والأرض» على شاشة السينما عام 1960

مسلسل «بين السما والأرض» للأديب نجيب محفوظ، وسبق تقديمه من خلال فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم عام 1960 للمخرج صلاح أبوسيف، وبطولة هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، ومحمود المليجي، وعبدالمنعم إبراهيم، وعبدالمنعم مدبولي، وسعيد أبو بكر.

مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، ودرة، ويسرا اللوزي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، وندى موسى، ومحمود الليثي، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.