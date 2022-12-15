قناة القاهرة الإخبارية تقدم تغطية مميزة للأوضاع في بريطانيا والقمة الأفريقية الأمريكية

قدمت قناة القاهرة الإخبارية، تغطية استثنائية ومميزة لعدد من الملفات المحلية والإقليمية والعالمية، مساء اليوم الخميس، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

الأوضاع في بريطانيا

سلطت القناة الضوء خلال نشرتها الإخبارية على الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا، وأكد يحيى حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه لا يبدو أن هناك أي أفق قريب لحل الأزمة الاقتصادية البريطانية، موضحا أن «الجميع في نفق واحد سواء الحكومة أو المؤسسات الاجتماعية والنقابات وقطاعات كبيرة من عالم الأعمال في المملكة المتحدة، وتوجد حالة كبيرة من الانسداد، فالسبب في هذا الانسداد أن الحكومة هي ثالث حكومة تتشكل على خلفية الأزمة الاقتصادية، وجميع الحكومات تصطدم بأزمة نمو وتضخم عميقة من جونسون إلى تراس إلى سوناك».

الدور المصري في القارة السمراء

الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية، أكد أن الدور المصري لم يغب مطلقا عن القارة الإفريقية في آخر 7 سنوات، مشيرا خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري: «بعد عودة الروح للعلاقات المصرية الإفريقية التي خاضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر لم تغب مطلقا عن الساحة الإفريقية أو عن القضايا الإفريقية.

وأضاف أنها دائما تنقل المشكلات الإفريقية إلى الدول الكبرى وتتحدث باسم القارة، ففي المجموعة المناخية تحدثت مصر باسم القارة الإفريقية في اتفاق باريس، وصولا لكوب 27 في شرم الشيخ، فمصر منذ فجر التاريخ وحتى الآن وهي تهتم بالقارة الأفريقية، وفي بعض الأحيان تتراوح العلاقات بين القوة والضعف لكن في آخر 7 سنوات كانت هناك طفرة كبيرة في العلاقات المصرية الإفريقية».

أزمة الغذاء العالمية

سلطت القناة الضوء على أزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أن الأزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وافتقار العالم للقمح والمغذيات بأنواعها، وجميع المواد الغذائية اللازمة للزراعة.

وأكدت سعاد شلبي، مساعد وزير الخارجية سابقا، «الأمر يستدعي أن يبحث العالم عن الأراضي التي يمكن استخدامها في الزراعة، والتي يجب أن تستثمر فيها الأموال والطاقات البشرية والمالية، حتى نتجنب حدوث هذه الأزمة العالمية مرة أخرى، ولا يجب أن يعتمد العالم كله على إنتاج بلد واحد».

الانضمام لمجموعة العشرين

واحتل انضمام الدول الإفريقية لمجموعة العشرين ومجلس الأمن شاشة القناة، وذلك بمداخلة مع الدبلوماسي السابق السفير مسعود معلوف، الخبير في الشؤون الإفريقية، والذي أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مُصِر على بذل الجهد سواء بالنسبة لانضمام دول إفريقيا لمجموعة العشرين أو مجلس الأمن، لكن ذلك لا يقتصر على رغبة الولايات المتحدة وحدها.

الدبلوماسي: «الانضمام لمجموعة العشرين، أسهل بعض الشيء من مسألة إدخال دولة إفريقية في مجلس الأمن، فالمجموعة ستوافق على أن يكون الاتحاد الإفريقي عضوا فيها، وهو أمر لا يضرها بل يفيدها وهو جيد للجميع، أما مجلس الأمن، فلا أعتقد أن يكون هناك ممانعة قوية، لكن الأمر يتطلب تعديل نظام مجلس الأمن وقوانين الأمم المتحدة، وهو أمر يتطلب بعض الوقت، وهو أصعب من الانضمم لمجموعة العشرين».

التجارة الصينية في إفريقيا

الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، أكد أن حجم التجارة الصينية مع القارة الإفريقية 4 أضعاف حجم تجارة الولايات المتحدة مع القارة، وهي أرقام حركت الولايات المتحدة أكثر للتحول إلى مبادرات جديدة لدعم القارة الإفريقية، «هذه المساحة هي الأضخم في العالم بحسب ما ذكرته المصادر الأمريكية، كما أن حجم الاتجارة يصل إلى 3.4 تريليون دولار وهو رقم ضخم بالتأكيد».