دبلوماسي سابق لقناة القاهرة الإخبارية: انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين أسهل من مجلس الأمن

قال السفير مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأفريقية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مُصِر على بذل الجهد سواء بالنسبة لانضمام دول أفريقيا لمجموعة العشرين أو مجلس الأمن، لكن ذلك لا يقتصر على رغبة الولايات المتحدة وحدها.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «الانضمام لمجموعة العشرين، أسهل بعض الشيء من مسألة إدخال دولة إفريقية في مجلس الأمن، فالمجموعة ستوافق على أن يكون الاتحاد الإفريقي عضوا فيها، وهو أمر لا يضرها بل يفيدها وهو جيد للجميع، أما مجلس الأمن، فلا أعتقد أن يكون هناك ممانعة قوية، لكن الأمر يتطلب تعديل نظام مجلس الأمن وقوانين الأمم المتحدة، وهو أمر يتطلب بعض الوقت، وهو أصعب من الانضمم لمجموعة العشرين».

وتابع: «هناك دول كثيرة في أفريقيا تتمنى أن تكون هي العضو الدائم في مجلس الأمن إذا عدل نظامه، وأنا شخصيا أعتقد أن مصر هي الدولة المؤهلة أن تكون عضوا دائما في مجلس الأمن».