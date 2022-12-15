محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تسعى للاستفادة من الكتلة البشرية الأفريقية

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي، ذكر أن القارة الأفريقية بها 850 مليون شاب، أي 60% من سكان القارة، ومن المتوقع أن تصل في عام 2050 إلى 1.2 مليار شاب في أفريقيا، ما يوفر إمكانيات هائلة في العالم للنمو الاقتصادي والاستثمار في المستقبل.

وأضاف «شرقاوي» في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الشراكة الأمريكية مع أفريقيا، تبدأ بالاستفادة من الإمكانيات البشرية لأفريقيا، ويكون هناك شراكة في التصنيع داخل القارة.

وأشار إلى أن أفريقيا تريد التوزيع العادل، بينما أوروبا وأمريكا تفكيرهما اقتصادي بحت، ويسعون للاستفادة من الكتلة البشرية الإفريقية لنمو اقتصاداتهم، لذلك على دول القارة السمراء ترتيب البيت من الداخل وحل المشكلات السياسية والاجتماعية وقضايا الفساد.

وأوضح أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا في دعم الأشقاء في أفريقيا، وتمكنت من انتزاع آليات تنفيذية استغرقت 28 عامًا لتنفيذها في مواجهة التغيرات المناخية خلال قمة المناخ الماضية.