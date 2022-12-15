خبير اقتصادي لقناة «القاهرة الإخبارية»: الاستعمار سبب معاناة شعوب إفريقيا

قال عاصم إسماعيل، الخبير الاقتصادي، إن السبب الأساسي الذي أدى إلى معاناة الشعوب الإفريقية من عدم توفر الغذاء هو الاستعمار.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الاستعمار يعلم جيدا أن إفريقيا بصورة عامة ترقد في موارد حقيقية وكبيرة جدا، بما فيها الموارد البشرية، لذلك الاستعمار ظل بعد خروجه من إفريقيا يعمل على التحكم في القارة ودولها بصورة كبيرة للغاية، ما أدى إلى فقر الشعوب وعدم استغلال هذه الموارد».

وتابع: «الدول الأوروبية تعلم أن إفريقيا هي الملاذ الآمن لتوفير الغذاء لكل الدول الأوروبية والولايات المتحدة وآسيا، وانعقاد القمة الأمريكية الإفريقية بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أظهر جليا أنه لابد من الاستفادة من الثروات الكامنة الموجودة في القارة الإفريقية، سواء كانت ثروات نفطية أو حيوانية أو معدنية، ولابد من الاستفادة منها في الفترات المقبلة باعتبار أنها متوافرة بصورة كبيرة ولم تستغل وهي ملاذ آمن لتوفير الأمن الغذائي للعالم كله».