4 خطوات للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من «التخطيط إلى الإطلاق».. حتى ترى النور

تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى إطار 3 محددات رئيسية هى المشاركة والشمول والشفافية؛ فقد حرصت الدولة المصرية على أن تستمر على النهج التشاركى الذى أعدت به الإصدار السابق من الاستراتيجية، وتم التوسع فى عملية المشاركة لتشمل عدداً أكبر من أصحاب المصلحة، واتسمت عملية الإعداد بالشفافية والبناء على التقدم المحرَز فى تنفيذ الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وانقسمت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية إلى 4 مراحل رئيسية:

1 المرحلة التحضيرية

هدفت إلى تصميم خطة عمل محددة لإعداد الاستراتيجية، قامت فيها هيئة الرقابة الإدارية بتصميم الخطة بصفتها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقاً للقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وانتهت الهيئة من تصميم الخطة فى ديسمبر ٢٠٢١. وفى خلال هذه المرحلة تم التوافق مع أعضاء اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته على عملية إعداد الاستراتيجية.

وشهدت هذه المرحلة مراجعة معايير الممارسات الدولية بشأن إعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مثل الدليل الاسترشادى لإعداد وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى التجارب الدولية فى إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، كما تضمنت هذه المرحلة عقد اجتماعات ومشاورات مع الجهات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولى، وجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين فى مجالات التخطيط الاستراتيجى ومكافحة الفساد.

2 التقييم والتحليل

هدفت إلى تحليل الموقف من خلال تحديد الفجوات، والوقوف على أبرز التحديات والفرص، بالإضافة إلى التعرف على التوجهات المختلفة لمكافحة الفساد، خاصة فى ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وبدأت هذه المرحلة فى يناير 2022، حيث تم فيها القيام بالمراجعة المكتبية التى تضمنت مراجعة الأدبيات بشأن الاتجاهات الحديثة المتعلقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مراجعة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بوضع مصر فى مكافحة الفساد، فضلاً عن الإعلانات والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم عقد ورش عمل مع نقاط الاتصال المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعددها 104 نقاط ممثلة عن الوزارات، والمحافظات، وجهات إنفاذ القانون، والجامعات، وجهات أخرى، كما تم عقد ورش عمل مع الأكاديميين والخبراء، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وهدفت ورش العمل إلى التعرف على التحديات التى واجهت تنفيذ الإصدار الثانى من الاستراتيجية والفرص والمقترحات التى من الممكن وضعها فى الاعتبار فى الإصدار الثالث.

كما تضمنت مرحلة التقييم والتحليل مجموعة من المناقشات المتعلقة بالتحديات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية والآفاق المستقبلية لمكافحة الفساد فى ضوء التغيرات الإقليمية والدولية مع مجموعة من الجهات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولى، وجامعة كولومبيا، ومجموعة من الخبراء الدوليين والوطنيين.

3 الصياغة

عُنيت هذه المرحلة بإعداد مسودة الاستراتيجية مع الوضع فى الاعتبار ما نتج عن العمل فى مرحلة التقييم والتحليل، سواء التحليل المتعلق بتنفيذ الإصدار الثانى من الاستراتيجية، أو التقارير الدولية والإقليمية، أو التجارب الدولية، أو ورش العمل، أو الاجتماعات والمشاورات مع الجهات الدولية.

وقد قامت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإشراف على عملية إعداد مسودة الاستراتيجية فى ضوء نتائج مرحلة التقييم والتحليل، فتم تحديد الأهداف الاستراتيجية والفرعية، وصياغة مؤشرات القياس ذات الصلة.

ولقد تم إرسال مسودة الاستراتيجية للجهات المعنية بالتنفيذ، لإبداء الرأى والتعليق، كما تم تنظيم مجموعة من ورش العمل مع أصحاب المصلحة لإبداء الرأى والتعليق على المسودة، فتم عقد ورش عمل مع الأكاديميين والخبراء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والرياضيين، والإعلاميين.

فضلاً عن ذلك، فقد تم إرسال مسودة الاستراتيجية لمجموعة من الجهات الدولية لإبداء الرأى والتعليق.

4 مرحلة الإطلاق

بعد الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية، قامت الأمانة الفنية للجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بهيئة الرقابة الإدارية بمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية تمهيداً لإطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.